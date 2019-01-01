حماس: الاحتلال يقف خلف الجرائم في الوسط الفلسطيني بالداخل

غزة / سما /

اتهمت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف خلف استمرار "المسلسل الخطير" من جرائم القتل في الوسط الفلسطيني بالداخل المحتل.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، في تصريح صحفي، إن هذه الأحداث وتزايد ظاهرة العنف وجرائم القتل، تتناقض تمامًا مع قيم شعبنا وأخلاقه ومبادئه وموروثه الحضاري.

وأضاف "إن استمرار هذا المسلسل الخطير والذي يحمل بصمات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه الأمنية التي تسعى دوما إلى تدمير النسيج الاجتماعي، وتشويه سمعة شعبنا، وإشغاله في دوامة عنف وقتل مستمرة تفقده الاهتمام بقضاياه الأساسية، والمتعلقة بالدفاع عن حقوقه والتحرر من الاحتلال، ولحرف الاهتمام والرأي العام الفلسطيني عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أرضنا وشعبنا ومقدساته".

وتابع "إننا نعوّل على إدراك ووعي أبناء شعبنا وأهلنا في الداخل المحتل للانتباه إلى خطورة استمرار هذه الأحداث ومَن يقف وراءها، والعمل على وضع حد لهذه المأساة، وتفويت الفرصة على العابثين بأمن شعبنا ومستقبله وتاريخه النضالي".