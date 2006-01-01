حنا ناصر يعود الى غزة مجددا ومركزية فتح تناقش الانتخابات الليلة

غزة / سما/

عاد وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر الى قطاع غزة مجددا اليوم لاستكمال الجهود لانجاز ملف الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأكدت ادارة الاعلام في معابر غزة وصول ناصر والوفد المرافق له صباح اليوم الثلاثاء عبر معبر بيت حانون "ايرز"

يذكر انها المرة الثالثة خلال أسبوع التي يصل فيها وفد لجنة الانتخابات الى قطاع غزة الذي غادره مساء الاحد.

وقال مصدر مقرب من لجنة الانتخابات ان الوفد الذي يجتمع مع قيادة حركة حماس جاء لنقل بعض الاجابات عن تساؤولات طرحتها الفصائل وحماس حول الانتخابات.

ويؤكد المصدر ان عودة الوفد مجددا تعني مزيد من التقدم في انجاز ملف الانتخابات.

وتبدي حركة حماس استعدادا كبيرا لاجراء الانتخابات رابطة اجرائها بانجاز ملف القدس واجتماع قادة الفصائل.

وكان صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كشف عن ورقة سلمها الرئيس محمود عباس ، إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية ناصر، وفصائل العمل الوطني بما فيها "فتح" حول الانتخابات.مشيرا الى ان اللجنة المركزية لفتح ستعقد مساء اليوم اجتماعات للتباحث في ملف الانتخابات.

واضاف إن هذه الورقة تتمحور حول ما يجري الحديث عنه بالالتزام بقانون 2007 للانتخابات. الدائرة الواحدة والنسبية، وبالتالي يكون المرجع للانتخابات، بالإضافة إلى التركيز على موضوع القدس .

وأضاف أن الورقة تتمحور أيضا حول التزام الفصائل بالشرعية التي تفرضها منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب؛ لتجنب كل ما شاب الانتخابات السابقة عام 2006، حينما فازت حركة حماس ولم يكن هناك التزام بقرارات المنظمة والتزاماتها الدولية والعهود والمواثيق التي وقعت عليها، بالإضافة إلى كثير من القضايا التي حولت الأمور ومسارها باتجاه هذا الوضع المأساوي وحالة الاستعصاء القائمة.

كما تتركز الورقة وفق صيدم، على ضمان نزاهة العملية الانتخابية على الأقل ضمن الرؤية التي تراها القيادة الفلسطينية جامعة للكل الفلسطيني.