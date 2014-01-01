استقالة جديدة لمدرب في دوري غزة

غزة / سما /

أعلن نادي المجمع الإسلامي, عن استقالة المدير الفني توفيق الهندي, عقب نهاية الدور الأول من دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

وأكد النادي قبول استقالة الهندي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم, متمنيا له التوفيق في مشواره التدريبي المقبل.

وأنهى المجمع مرحلة ذهاب الدوري مع المدرب المستقيل, في المركز الثالث برصيد 9 نقاط, بفارق نقطتين خلف المتصدر الرضوان, ونقطة خلف السلام الثاني.

يشار إلى أن الهندي سبق له تدريب العديد من الأندية الغزية قبل المجمع الإسلامي, أبرزها الأهلي, والهلال, والتفاح, وخدمات النصيرات, والمشتل.