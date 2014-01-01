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استقالة جديدة لمدرب في دوري غزة

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة جديدة لمدرب في دوري غزة


غزة / سما /

أعلن نادي المجمع الإسلامي, عن استقالة المدير الفني توفيق الهندي, عقب نهاية الدور الأول من دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

وأكد النادي قبول استقالة الهندي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم, متمنيا له التوفيق في مشواره التدريبي المقبل.

وأنهى المجمع مرحلة ذهاب الدوري مع المدرب المستقيل, في المركز الثالث برصيد 9 نقاط, بفارق نقطتين خلف المتصدر الرضوان, ونقطة خلف السلام الثاني.

يشار إلى أن الهندي سبق له تدريب العديد من الأندية الغزية قبل المجمع الإسلامي, أبرزها الأهلي, والهلال, والتفاح, وخدمات النصيرات, والمشتل.

#المجمع الإسلامي #توفيق الهندي

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