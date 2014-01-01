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المغازي يتفوق على العطاء.. والقادسية يدمر التفاح

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغازي يتفوق على العطاء.. والقادسية يدمر التفاح


غزة / سما /

حقق خدمات المغازي فوزا غاليا على العطاء (2-1), ضمن منافسات الأسبوع العاشر وقبل الأخير من مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى.

وأحرز هدفي المغازي مصطفى الهسي, وماجد بن حمد, وسجل هدف العطاء جودت جاد الحق من ركلة جزاء.

ورفع الفائز رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث, وبقي رصيد الخاسر 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

التفاح – القادسية (0-3)

واكتسح القادسية منافسه التفاح (3-0).

وسجل ثلاثية القادسية أحمد العمواسي "هدفين", وإبراهيم أبو عمير, ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن, ويتجمد رصيد التفاح عند 11 نقطة في المركز العاشر.

#خدمات المغازي #القادسية #التفاح

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