  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإسلامية المسيحية: الحكومة الإسرائيلية شريك رئيس بمشاريع التهويد

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء الموافق 5/11/2019، مصادقة ما تسمى "الهيئة الوزارية لشؤون السكن" الإسرائيلية، والتي تضم تسعة وزراء على رأسهم وزير المالية الاسرائيلي "موشيه كاحلون" على خطة "القطار الهوائي" الذي يربط جبل الزيتون بحائط البراق، استكمال المخطط التهويدي للقدس العربية الاسلامية المسيحية وسلخها عن واقعها وتاريخها المقدسين.

وأكدت الهيئة على تطرف وعنجهية حكومات الاحتلال المتعاقبة واصرارها الفاضح على المساس بكل ما هو مقدس لدى المسلمين والمسيحيين بالقدس المحتلة، مشيرةً الى ان تسعة وزراء يشكلون جزءاً رئيساً في الهيئة الوزارية القائمة على المخطط.

ومن جانبه أشار الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى على أن المخطط يمر بين "حديقة الجرس" المحاذية لحي الطالبية، وموقع في قرية سلوان، مؤكداً خطورة المخطط المصادق عليه، لما له من دور في تهويد المدينة المقدسة، حيث يعتبر مكملاً لمشاريع التهويد على الأرض من خلال الحفريات وسرقة التاريخ والآثار وبناء المستوطنات، إضافة الى بناء الكنس والحدائق التلمودية.

وحذر الأمين العام د. عيسى من بناء سلطات الاحتلال لمقبرة يهودية ضخمة أسفل المقبرة القديمة تمتد من جبل الزيتون وحتى بلدة سلوان، وتبلغ مساحتها أكثر من 1600 متر مربع بعمق خمسين متراً، وتتسع لأكثر من 24 ألف قبر بتكلفة بلغت نحو 90 مليون دولار، مؤكداً على أن عمليات التهويد تتكامل فوق الأرض وتحتها، لتغيير وتهويد كل معلم ومشهد في القدس.

وأضاف د. عيسى: "مدينة القدس مدينة محتلة وفقاً لقواعد القانون الدولي، وأن هذه الأعمال التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي غير قانونية، وتهدف إلى جعل مدينة القدس مدينة موحدة لدولة إسرائيل فقط".

#الإسلامية المسيحية

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن مقترح حل للتعامل مع حماس بغزة.. اليك تفاصيله

مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع الاردن للافراج عن اللبدي ومرعي.. وهذا ما تضمنه

قيادي مقرب من دحلان: لن نتحالف مع أي حزب سياسي بالانتخابات

السنوار: قضيتنا على مفترق خطير وغزة لديها 70 ألف مقاتل وأنفاق وآلاف الكمائن ومضادات الدروع

هذه الأسباب حالت دون توسيع التصعيد مع غزة رغم اطلاق الصواريخ ..

لماذا لم يتم تفعيل منظومة "باتريوت" لاعتراض طائرة حماس؟

وفد من حماس يغادر إلى القاهرة الأربعاء ومنها إلى جولة خارجية

الأخبار الرئيسية

حنا ناصر يعود الى غزة مجددا ومركزية فتح تناقش الانتخابات الليلة

قطر تبلغ حماس بنيتها إيقاف تحويل منحتها المالية إلى قطاع غزة

إحباط إسرائيلي من طريقة التعامل مع غزة .. لا حلول عسكرية

860x484

تقرير الخارجية الأميركية عن الإرهاب يُسقط تعبير "أراض محتلة" ويتجاهل إرهاب المستوطنين

مرعي

مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع الاردن للافراج عن اللبدي ومرعي.. وهذا ما تضمنه