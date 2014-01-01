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الريال يضع بيل ومبلغا ضخما مقابل ضم نجم السيتي

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الريال يضع بيل ومبلغا ضخما مقابل ضم نجم السيتي


وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية, أن ريال مدريد ينوي تقديم عرض ضخم مقابل الحصول على خدمات النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس", أن النادي "الملكي" يجهّز عرضا ضخما لجلب سترلينغ لقلعة "سانتياغو برنابيو", مبينة أن الصفقة تتضمن رحيل غاريث بيل للسيتي.

وينوي ريال مدريد عرض خدمات بيل على مانشستر سيتي بجانب تقديم 81 مليون يورو، من أجل الحصول على اللاعب الإنجليزي.

وأوضحت "سكاي سبورتس", أن سترلينغ يعدّ أولوية بالنسبة لريال مدريد، مؤكدة أن النادي الإسباني سيرسل مبعوثيه لمتابعة اللاعب الإنجليزي في المباريات المقبلة مع ناديه مانشستر سيتي.

يشار إلى أن سترلينغ مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023, علما أن الأخير يدرس منحه راتبا أسبوعيا ضخما يبلغ 520 ألف يورو لضمان عدم رحيله.

#مانشستر سيتي #ريال مدريد #رحيم ستيرلينج #جاريث بيل

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