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كلوب يرد على جوارديولا: ماني ليس غطاسًا !

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يرد على جوارديولا: ماني ليس غطاسًا !


وكالات / سما /

خرج المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في المؤتمر الصحفي الخاص قبل لقاء فريقه ضد جينك، في منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كلوب تحدث عن الكثير من الأمور خلال المؤتمر الصحفي، كان أبرزها رده على مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جورديولا، بعد أن قام الأخير بوصف مهاجم الريدزساديو ماني بالغطاس بعد مباراة فريقه أمام ساوثهامتون الأخيرة.

وكان بيب جوارديولا قد وصف ساديو ماني بالغطاس بسبب تحايله على الحكم من أجل الحصول على ركلة جزاء، في مباراة الريدز ضد توتنهام في الإسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد رد كلوب على جوارديولا قائلًا: “ماني ليس غطاسًا، أنا متأكد 100% أنه لا يتحايل للحصول على ركلة جزاء كما وصفه مدرب مانشستر سيتي”.

وتعجب كلوب من انتقاد جوارديولا لمهاجم ليفربول وقال:” لا أعرف كيف كان هناك وقت لجوارديولا للتعليق على ركلة جزاء ساديو ماني التي لم تحتسب أمام أستون فيلا”.

وأكد:” ماني يستحق ركلة جزاء أمام ليفربول، كان هناك التحام بين ساديو ومدافع أستون فيلا، لم يكن غطاسًا أبدًا”.

يذكر أن ليفربول سيستضيف مانشستر سيتي السبت المقبل، على أرضية ملعب الأنفيلد، لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

#يورجن كلوب #جوارديولا #ليفربول #ساديو ماني

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