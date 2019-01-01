أجويرو: ليفربول الوحيد الذي يمكنه إلحاق الضرر بالسيتي

وكالات / سما /

أكد سيرجيو أجويرو نجم فريق نادي مانشستر سيتي على خطورة مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى الدولي الأرجنتيني أن الريدز هم الفريق الوحيد القادر على إلحاق الضرر بالسيتيزنس هذا الموسم، غير أنه أكد على أن ديربي مانشستر أمام اليونايتد هي المباراة الأهم مقارنة بمواجهة الليفر.

ويبتعد السكاي بلوز بفارق 6 نقاط عن المتصدر ليفربول، الذي يبدأ الموسم بشكل أكثر من رائع، خصوصاً في البريميرليج، مع تحقيق 10 انتصارات وتعادل وحيد في أول 11 جولة.

الكون تحدث إلى مجلة فرانس فوتبول الشهيرة قبل مواجهة أتلانتا في الإيطالي في دوري أبطال أوروبا قائلاً “ربما تكون مواجهة الكلاسيكو للتليفزيون، ولكن بالنسبة لنا، الكلاسيكو هو اللقاء ضد اليونايتد”.

وأضاف “لطالما كان ليفربول خصماً قوياً. ولكن عندما أتيت، الفريق الذي كان يقاتل من أجل اللقب كان اليونايتد”.

وتابع “في البداية، كان شيئاً غربياً في المدينة أن السيتي ينافس ضد اليونايتد. ثم كان هناك تشيلسي. ولكن في هذه السنوات الأربع الأخيرة، أصبح ليفربول فريقاً قوياً للغاية والآن للفوز بالبريميرليج”.

وأسرد “هو الفريق الوحيد في الدوري الذي يمكنه أن يؤذينا. لقد كانوا يطاردون لقباً جديداً للدوري منذ سنوات”.