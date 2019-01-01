كرستيانو يوجه رسالة مؤثرة إلى أندريه جوميز بعد إصابته

وكالات / سما /

وجه كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة لنجم إيفرتون المنكوب أندريه جوميز بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.

ويواجه لاعب خط الوسط البرتغالي خطر الغياب لمدة عام بعد تعرضه لإصابة مرعبة خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادله الإيجابي (1-1) أمام توتنهام على ملعب جوديسون بارك خلال يوم الأحد.

وتعرض جوميز إلى خلع في الكاحل الأيمن خلال احتكاك على الكرة مع سون هيونج مين قبل تصادمه مع سيرجي أورير ، فيما خضع إلى عملية جراحية اليوم الإثنين وسط توقعات بغيابه لفترة طويلة.

وأكد نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي أنه يتوقع تماثل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً للشفاء بشكل كامل ، وسط مخاوف تؤكد بأن مسيرته الاحترافية أصبجت في خطر بعد هذه الإصابة.

وتلقى لاعب برشلونة السابق رسائل دعم من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك من زميله رونالدو الذي أكد بأنه سيدعو له بالشفاء العاجل من أجل الشفاء من هذه الإصابة والعودة سريعاً للملاعب.

وجاءت رسالة كريستيانو رونالدو من خلال حسابه على انستاجرام ، حيث نشر صورة تجمعه مع جوميز وقال فيها : “سوف نصلي من أجل الشفاء السريع ، أنا متأكد بأن جوميز سيعود أقوى”.