  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كرستيانو يوجه رسالة مؤثرة إلى أندريه جوميز بعد إصابته

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كرستيانو يوجه رسالة مؤثرة إلى أندريه جوميز بعد إصابته


وكالات / سما /

وجه كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة لنجم إيفرتون المنكوب أندريه جوميز بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.

ويواجه لاعب خط الوسط البرتغالي خطر الغياب لمدة عام بعد تعرضه لإصابة مرعبة خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادله الإيجابي (1-1) أمام توتنهام على ملعب جوديسون بارك خلال يوم الأحد.

وتعرض جوميز إلى خلع في الكاحل الأيمن خلال احتكاك على الكرة مع سون هيونج مين قبل تصادمه مع سيرجي أورير ، فيما خضع إلى عملية جراحية اليوم الإثنين وسط توقعات بغيابه لفترة طويلة.

وأكد نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي أنه يتوقع تماثل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً للشفاء بشكل كامل ، وسط مخاوف تؤكد بأن مسيرته الاحترافية أصبجت في خطر بعد هذه الإصابة.

وتلقى لاعب برشلونة السابق رسائل دعم من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك من زميله رونالدو الذي أكد بأنه سيدعو له بالشفاء العاجل من أجل الشفاء من هذه الإصابة والعودة سريعاً للملاعب.

وجاءت رسالة كريستيانو رونالدو من خلال حسابه على انستاجرام ، حيث نشر صورة تجمعه مع جوميز وقال فيها : “سوف نصلي من أجل الشفاء السريع ، أنا متأكد بأن جوميز سيعود أقوى”.

#كريستيانو رونالدو #جوميز

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن مقترح حل للتعامل مع حماس بغزة.. اليك تفاصيله

مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع الاردن للافراج عن اللبدي ومرعي.. وهذا ما تضمنه

السنوار: قضيتنا على مفترق خطير وغزة لديها 70 ألف مقاتل وأنفاق وآلاف الكمائن ومضادات الدروع

المالية: صرف راتب كامل اليوم لموظفي السلطة وباقي مستحقات شهر7

هذه الأسباب حالت دون توسيع التصعيد مع غزة رغم اطلاق الصواريخ ..

لماذا لم يتم تفعيل منظومة "باتريوت" لاعتراض طائرة حماس؟

وفد من حماس يغادر إلى القاهرة الأربعاء ومنها إلى جولة خارجية

الأخبار الرئيسية

قطر تبلغ حماس بنيتها إيقاف تحويل منحتها المالية إلى قطاع غزة

إحباط إسرائيلي من طريقة التعامل مع غزة .. لا حلول عسكرية

860x484

تقرير الخارجية الأميركية عن الإرهاب يُسقط تعبير "أراض محتلة" ويتجاهل إرهاب المستوطنين

مرعي

مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع الاردن للافراج عن اللبدي ومرعي.. وهذا ما تضمنه

قيادي مقرب من دحلان: لن نتحالف مع أي حزب سياسي بالانتخابات.. وهذا شرطنا لقائمة "فتحاوية" موحدة