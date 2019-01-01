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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين شمال الخليل بينهم فتى

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينهم فتى وأسير محرر.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ، ان قوات الاحتلال داهمت فجرا، منطقتي الظهر وصافا جنوب وشمال البلدة، واعتقلت كلا من: عيسى احمد عبد الفتاح تعامرة (22 عاما)، والأسير المحرر حسن محمد حسن مقبل (25 عاما)، والفتى ياسين عادل احمد زعاقيق (16 عاما)، عقب دهم منازل ذويهم، وتم نقلهم إلى مستوطنة "كرمي تسور"، ومعسكر "عصيون" شمالا.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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