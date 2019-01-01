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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويستولي على مركبة شمال بيت لحم

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم/ سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان جميعهم أسرى محررين، من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية من مخيم عايدة ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 اسرى محررين، وهم: عمر عماد راضي (18 عاما)، ومروان فرارجة واستولت على مركبته، ويزن حمزة الكردي (17 عاما)، إضافة الى رامي ناصر عساف (18 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واكد شهود عيان أن مواجهات اندلعت في المخيم بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات بين صفوف المواطنين.

#الاحتلال

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