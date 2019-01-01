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هيئة وزارية إسرائيلية تصادق على "القطار الهوائي" في القدس

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة وزارية إسرائيلية تصادق على "القطار الهوائي" في القدس


القدس المحتلة / سما /

صادقت ما تسمى "الهيئة الوزارية لشؤون السكن" الإسرائيلية، على خطة "القطار الهوائي" الذي يربط جبل الزيتون بحائط البراق.

ويمر المخطط، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، بين "حديقة الجرس" المحاذية لحي الطالبية، وموقع في قرية سلوان، حيث تخطط جمعية "إلعاد" الاستيطانية لبناء مركز كبير للزوار هناك. وبين هاتين المحطتين سيكون للقطار الهوائي محطة أخرى في موقف جبل الزيتون

وبحسب الهيئة الوزارية، التي تضم 9 وزراء على رأسهم وزير مالية الاحتلال موشيه كاحلون، فإن القطار الهوائي سيكون قادرا على نقل نحو 3 آلاف مسافر في الساعة في كل اتجاه. ويستغرق السفر نحو أربعة دقائق ونصف الدقيقة في عربات قادرة على استيعاب 10 مسافرين.

وبحسب وزارة السياحة في حكومة الاحتلال، فإن القطار الهوائي سيكون أداة المواصلات الجماعية الأكبر في منطقة البلدة القديمة في القدس.

ويلقى المخطط معارضة شديدة، خاصة من سكان مقدسيين وكنائس ومنظمات حقوقية، إضافة إلى معارضة مهندسين ومرشدين وناشطين في مجال المواصلات والحفاظ على المواقع القديمة، لأنه يمس بالمشهد التاريخي للبلدة القديمة.

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