  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

احتجاجات العراق: قتلى في بغداد وقطع الإنترنت عن المحافظات

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتجاجات العراق: قتلى في بغداد وقطع الإنترنت عن المحافظات


تواصلت الاحتجاجات فجر اليوم الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى، وسط أنباء عن سقوط قتلى ليرتفع عدد الضحايا منذ بدء الاحتجاجات إلى 265 شخصا، ومع اتساع دائرة الاحتجاجات شكلت الحكومة خلية أزمة للتعامل مع التظاهرات، فيما أفاد مرصد لخدمات الإنترنت بانقطاع الإنترنت عن العديد من المدن.

ووفقا لوكالة رويترز فإن خمسة متظاهرين قتلوا وأصيب نحو مئة آخرين، خلال محاولة قوات الأمن فض احتجاجات عند جسر الأحرار المؤدي إلى شارع الرشيد وسط بغداد، مساء الإثنين.

وأفاد شهود عيان أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي ضد متظاهرين احتشدوا قرب مقر تلفزيون العراقية الحكومي وسط بغداد.

ومع اتساع دائرة الاحتجاجات ورفض المتظاهرين التراجع والتلويح بالعصيان المدني، شكلت الحكومة خلية أزمة للتعامل مع الاحتجاجات وواصلت التضيق على الحريات، إذ قال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت في بيان أصدره إن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد وأنحاء واسعة من العراق.

وأوضح المرصد أنه "في أثناء كتابة البيان انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19% عن المستويات المعتادة، مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضا البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى".

وتابع المرصد قائلا "نعتقد أن الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم". وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت من قبل في مواجهة موجة الاحتجاجات.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

الأكثر قراءة اليوم

المالية: صرف راتب كامل اليوم لموظفي السلطة وباقي مستحقات شهر7

السنوار: قضيتنا على مفترق خطير وغزة لديها 70 ألف مقاتل وأنفاق وآلاف الكمائن ومضادات الدروع

هذه الأسباب حالت دون توسيع التصعيد مع غزة رغم اطلاق الصواريخ ..

مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع الاردن للافراج عن اللبدي ومرعي.. وهذا ما تضمنه

لماذا لم يتم تفعيل منظومة "باتريوت" لاعتراض طائرة حماس؟

والا العبري : حماس تستغل الهدوء لبناء قوتها وإسرائيل تستغل التصعيد لتدميرها

الكشف عن طبيعة صاروخ حزب الله الذي استهدف طائرة إسرائيلية مسيرة قبل يومين!!

الأخبار الرئيسية

إحباط إسرائيلي من طريقة التعامل مع غزة .. لا حلول عسكرية

860x484

تقرير الخارجية الأميركية عن الإرهاب يُسقط تعبير "أراض محتلة" ويتجاهل إرهاب المستوطنين

مرعي

مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع الاردن للافراج عن اللبدي ومرعي.. وهذا ما تضمنه

قيادي مقرب من دحلان: لن نتحالف مع أي حزب سياسي بالانتخابات.. وهذا شرطنا لقائمة "فتحاوية" موحدة

قناة عبرية تكشف عن مقترح حل للتعامل مع حركة حماس في قطاع غزة.. اليك تفاصيله