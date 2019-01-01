العيسوية: اعتقال 3 فتية واصابات بحالات اختناق

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال 3 فتية، وأصيب العشرات من أهالي بلدة العيسوية، بحالات اختناق، عقب إلقاء القوات الاحتلال بصورة عشوائية داخل أحياء وحارات البلدة.

وأضاف محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن عشرات الجنود اقتحموا العيسوية عبر مداخلها، وانتشروا في شوارعها، وبالأخص عند ساحة مسجد الأربعين وفي حارة عبيد والقوا القنابل الغازية بصورة عشوائية في الشوارع وباتجاه البنايات والمنازل، مما أدى إلى إصابة الأهالي بحالات اختناق، إضافة الى حالة من الخوف لأطفال البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فتية من حارة محيسن.

وأضاف أبو الحمص أن قوات الاحتلال اقتحمت بعد عصر اليوم البلدة، واحتجزت أحد الاطفال واستجوبته ميدانيا بذريعة "القاء الفتية الحجارة باتجاهها" ثم أخلت سبيله، وخلال ذلك انتشرت في البلدة وأوقفت المركبات وحررت هويات الركاب كاجراء استفزازي ضد الأهالي.

وفي سياق متصل مددت شرطة الاحتلال توقيف أمين سر حركة فتح في العيسوية ياسر درويش ليوم غدٍ، حيث اقتحم منزله بالبلدة واستدعي للتحقيق.

وأخلت شرطة الاحتلال اليوم سبيل الفتى صالح الطويل بشرط الحبس المنزلي لمدة 3 أيام، وأوضح أبو الحمص أن الفتى الطويل اعتقل صباح السبت من داخل مدرسته في القرية بحجة إلقاء الحجارة، وتم خلال ذلك الاعتداء عليه وعلى مدير وحارس المدرسة وبعض الأهالي، وإخلاء سبيله اليوم دون عرضه على المحكمة يفند ادعاءات الاحتلال بإلقاء الحجارة من المدرسة.

وأكدت لجنة أولياء الأمور في العيسوية على استمرار الإضراب المفتوح في جميع مدارس العيسوية، لحين تحقيق المطالب المتمثلة بتوفير الأمن والأمان للطلبة خلال يومهم الدراسي وعدم اقتحام البلدة والتمركز في شارع المدارس خلال ذلك.