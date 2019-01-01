  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: اجواء مشمسة حتى نهاية الأسبوع

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء مشمسة حتى نهاية الأسبوع


رام الله / سما /

 توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء، خريفيا معتدلا ومشمسا نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً.

وفي يوم غد الأربعاء لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً.

وفي يوم الخميس لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث يكون الطقس خريفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً.

وفي يوم الجمعة لا يطرأ نغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً البرودة ليلاً.

الأكثر قراءة اليوم

المالية: صرف راتب كامل اليوم لموظفي السلطة وباقي مستحقات شهر7

السنوار: قضيتنا على مفترق خطير وغزة لديها 70 ألف مقاتل وأنفاق وآلاف الكمائن ومضادات الدروع

هذه الأسباب حالت دون توسيع التصعيد مع غزة رغم اطلاق الصواريخ ..

مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع الاردن للافراج عن اللبدي ومرعي.. وهذا ما تضمنه

لماذا لم يتم تفعيل منظومة "باتريوت" لاعتراض طائرة حماس؟

إسرائيل تختبر طائرة رئاسية مثيرة للجدل !

والا العبري : حماس تستغل الهدوء لبناء قوتها وإسرائيل تستغل التصعيد لتدميرها

الأخبار الرئيسية

إحباط إسرائيلي من طريقة التعامل مع غزة .. لا حلول عسكرية

860x484

تقرير الخارجية الأميركية عن الإرهاب يُسقط تعبير "أراض محتلة" ويتجاهل إرهاب المستوطنين

مرعي

مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع الاردن للافراج عن اللبدي ومرعي.. وهذا ما تضمنه

قيادي مقرب من دحلان: لن نتحالف مع أي حزب سياسي بالانتخابات.. وهذا شرطنا لقائمة "فتحاوية" موحدة

قناة عبرية تكشف عن مقترح حل للتعامل مع حركة حماس في قطاع غزة.. اليك تفاصيله