درعي يفاجئ نتنياهو بالدعوة لانتخابات خاصة لاختيار رئيس وزراء

القدس المحتلة / سما /

فاجأ زعيم حزب شاس ووزير الداخلية الإسرائيلي الحالي أرييه درعي، مساء الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، بالدعوة لانتخابات خاصة لاختيار رئيس وزراء يُدير إسرائيل، ويُشكل حكومة تضم كل الأحزاب.

وبحسب قناة ريشت كان، فإنّ بعض المراقبين اعتبروا ذلك بمثابة خلافات داخل الكتلة اليمينية بقيادة الليكود، خاصةً أن تلك الأحزاب كانت تعهدت بأن لا تقبل بغير نتنياهو رئيسًا للوزراء.

ووفقًا للقناة، اعتبر درعي خطوة إجراء انتخابات مباشرة بين نتنياهو وبيني غانتس، زعيم "حزب أزرق- أبيض"، هي الخيار الأفضل لتجنب إجراء مزيد من الانتخابات.

وأشارت إلى أن نتنياهو تظاهر بالدهشة خلال الاجتماع الذي عقد للكتلة اليمينية، بالرغم من أنه تحدث مسبقًا مع درعي بالفعل على جنبٍ وحدهما.