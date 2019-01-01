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تمهيدا لاصدار المرسوم.. الشيخ: الرئيس طلب الإسراع بإنجاز التوافق الوطني لإجراء الانتخابات

الإثنين 04 نوفمبر 2019 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمهيدا لاصدار المرسوم.. الشيخ: الرئيس طلب الإسراع بإنجاز التوافق الوطني لإجراء الانتخابات


رام الله / سما /

قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد خلال اجتماعه مع الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، أن قرار اجراء الانتخابات هو تعبير عن الإرادة السياسية في تعميق وتعزيز النهج الديمقراطي في مؤسسات الشعب الفلسطيني.

وأضاف الشيخ عبر صحفته على موقع (فيسبوك) أن الرئيس عباس ثمن جهد لجنة الانتخابات وحملها موقفه الواضح والجلي لكافة فصائل العمل السياسي وطلب الإسراع في إنجاز التوافق الوطني لإجراء الانتخابات تمهيدا لاصدار المرسوم الرئاسي في مواعيد إجراءها.

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