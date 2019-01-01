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النقابة: سنتخذ إجراءات صارمة ضد صحفيين من غزة والضفة سيلبون دعوة الإدارة الأمريكية

الإثنين 04 نوفمبر 2019 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقابة: سنتخذ إجراءات صارمة ضد صحفيين من غزة والضفة سيلبون دعوة الإدارة الأمريكية


رام الله / سما /

وجهت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان صدر عنها، مساء اليوم الاثنين، تحذيرًا إلى بعض الصحفيين والصحفيات بشأن إمكانية تلبيتهم لدعوة الإدارة الأمريكية.

وفيما يلي نص بيان النقابة كاملا:

تذكير اخير
بعض الصحفيين والصحفيات ممن تم دعوتهم من قبل الإدارة الأميركية واعتذروا
ابلغوا النقابه ان عدد من الصحفيين والصحفيات من غزه والضفه سيكون سفرهم خلال الأيام أو الساعات القادمة 
ولم يلتزموا بقرار النقابة أو اعتبروا ان القرار غير جدي  
نؤكد أن النقابه جادة جدا باتخاذ خطوات غير مسبوقه
وإجراءات صارمه اقلها  نشر أسماء المؤسسات الإعلامية التي رشحت بعض صحفييها وطردهم من النقابة ونشر اسماءهم بقائمة سوداء هم و مؤسساتهم 
وستتخذ النقابة  قرارات  تتناسب مع عملهم الأسود ضد اقدس  مكان على وجه الأرض عاصمتنا الأبدية القدس سيدة المدن ودرة تاجها جوهر قضيتنا الوطنية وجوهر الصراع مع الإحتلال
التواطؤ مع الاحتلال  وادارة ترامب والتواطؤ ضد القدس جريمة
وسيتم الاعلان عن  قرارات النقابة مجرد التاكد من سفر أي أحد إلى هذه الدعوة المشبوهة في محتواها وموعدها وتحديها لإرادة شعبنا ولارادة النقابة
نقابة الصحفيين الفلسطينيين 
٥ نوفمبر ٢٠١٩

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