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نتنياهو: قدمنا تنازلات لغانتس ولكنه رفضها

الإثنين 04 نوفمبر 2019 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: قدمنا تنازلات لغانتس ولكنه رفضها


القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، مساء اليوم الاثنين، إنه خلال لقائه مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، قدم العديد من التنازلات من أجل تشكيل حكومة وحدة، إلا أنه رفض ذلك.

جاءت أقوال نتنياهو خلال كلمة قصيرة له أمام أحزاب الكتلة اليمينية في الكنيست. زاعمًا أن غانتس لم يرد عليه بشأن تلك التنازلات التي قدمها رغم أنه اعتبرها إيجابية خلال لقائهما، واتفقا على أن يعلنان عن ذلك بشكل مشترك والتقاط الصور، إلا أنه بعد نصف ساعة فوجئنا بأن قيادات حزبه يهاجموننا عبر وسائل الإعلام.

وقال "طلبت أن أسمع من غانتس إجابة واضحة، ولكن لم يرد علي". مشيرًا إلى أن فرق التفاوض التي تمثل الليكود والكتلة اليمينية بأكملها تحاول منذ يومين مقابلة فريق التفاوض عن حزب غانتس، إلا أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن.

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