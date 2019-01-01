الكشف عن طبيعة صاروخ حزب الله الذي استهدف طائرة إسرائيلية مسيرة قبل يومين!!

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع روسي عن طبيعة الصاروخ المضاد الموجه الذي أطلقه حزب الله على طائرة إسرائيلية مسيرة دخلت أجواء لبنان قبل يومين.

وأفاد موقع evia peru الروسي أن الصاروخ الذي أطلقه حزب الله روسي الصنع من طراز ams 8.

وذكر أن تلك المنظومة من الصواريه وصلت إلى الحزب عبر سوريا.

وأوضح أن الصاروخ محمول ويصل مداه 15 كيلو متر، ويصل الهدف بسرعة فائقة.

وكان حزب الله أعلن أنه استهدف طائرة مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان "بالأسلحة المناسبة"، ما أجبرها على مغادرة المجال الجوي الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019).

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً مضاداً للطائرات انطلق من لبنان تجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.