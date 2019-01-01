قناة عبرية تكشف عن مقترح حل للتعامل مع حركة حماس في قطاع غزة.. اليك تفاصيله

القدس المحتلة / سما /

كشفت "قناة الكنيست العبرية" مساء اليوم الاثنين، النقاب عن عزم "عمير بيرتس" زعيم حزب العمل الإسرائيلي، تقديم مقترح حل للتعامل مع حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت القناة العبرية عن "بيرتس" قوله، "نحن بصدد وضع خطة لتقديمها لفريق تفاوض أزرق أبيض تتضمن إصدار إنذار لحماس".

ووفقاً للقناة، الخطة التي سيقدمها زعم الحزب تتضمن إعادة تأهيل قطاع غزة مقابل تسليم حركة حماس السلاح، كذلك الموافقة على إعادة السلطة الفلسطينية لتحمل المسؤولية عن القطاع.

وتابع "بيرتس"، في حال لم توافق حماس على هذه الشروط، يجب على الجيش الشروع في حملة عسكرية واسعة تستهدف الإطاحة بحماس وتنفيذ الشروط لإعادة الهدوء للجنوب وتأهيل القطاع.