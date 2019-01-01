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معايعة: نعمل لضمان محافظة المناطق الريفية على مواقعها الأثرية والسياحية

الإثنين 04 نوفمبر 2019 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
معايعة: نعمل لضمان محافظة المناطق الريفية على مواقعها الأثرية والسياحية


بيت لحم / سما /

 أكدت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة أن الوزارة ستعمل على توفير ما يلزم لضمان أن تحافظ المناطق الريفية على ما تمتلكه من مواقع أثرية وسياحية وتطويرها.

وأضافت معايعة أن من الضروري تثبيت صمود المواطنين، خصوصا مواطني المناطق الريفية الذين يتعرضون للتهجير والترحيل من قبل الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك خلال زيارتها لعدد من البلدات الواقعة في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، بحضور مدير المجلس التنفيذي للخدمات المشتركة خليل معمر، وممثل وزارة الحكم المحلي فواز رشايدة، وشملت كلا من بيت سكاريا والجبعة ونحالين وحوسان وبتير والولجة.

وأكدت معايعة أن عمليات الترميم والمحافظة على المواقع الأثرية وتطويرها وتحويلها لمقاصد سياحية، تشكل الضمان لنجاح السياحة المستدامة، وتساهم في توسيع رقعة السياحة وتطوير الأنماط السياحية، والتأكيد على ما تمتلكه فلسطين من مدن ومواقع سياحية وأثرية وتراثية وتاريخية مفتوحة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم.

وتحدثت معايعة عن أهمية النهوض بالمواقع الأثرية التي تحتضنها فلسطين، والتي تسهم في تنمية وتطوير المجتمع المحلي، ورفع مستوى إنفاق السائح، وتشجع السياحة الداخلية.

وبحثت معايعة سبل النهوض بالواقع السياحي في هذه البلدات، وسبل زيادة أعداد الوفود السياحية، ودعم وتثبيت المواطنين، بالإضافة لسبل تطوير البنية التحتية.

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