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انتربول فلسطين يتسلم مطلوب للنيابة العامة من الاردن

الإثنين 04 نوفمبر 2019 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتربول فلسطين يتسلم مطلوب للنيابة العامة من الاردن


رام الله / سما /

 تسلم المكتب الوطني للانتربول في دولة فلسطين من الانتربول في المملكة الاردنية الهاشمية مساء اليوم الاثنين مطلوبا فار من وجه العدالة وصادر بحقه مذكرة قبض من النائب العام الفلسطيني .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه وفي اطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين لاذو بالفرار خارج فلسطين بعد ارتكابهم  جرائم فقد تم استصدار تعميم دولي بحق احد المواطنين الصادر بحقه مذكرة القاء قبض من النائب العام  بقضايا مالية وتبين انه موجود بالاردن وتم القبض عليه وتسليمه من قبل القنوات الرسمية بين البلدين .
واكد ارزيقات بانه تم توقيفه لحين استكمال الاجراءات القانونية بحقه .

ووجه ارزيقات تحذيرا لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم انفسهم لتسوية اوضاعهم.

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