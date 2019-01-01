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جلسة استئناف للأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام منذ (42) يومًا

الإثنين 04 نوفمبر 2019 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة استئناف للأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام منذ (42) يومًا


رام الله / سما /

 تعقد محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" اليوم الاثنين جلسة للأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام منذ (42) يومًا، وذلك ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته ستة أشهر.

وقال نادي الأسير إن الأسير الهندي والبالغ من العمر (29 عامًا)، اُعتقل في الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات حيث وصلت مجموع اعتقالاته الإدارية الصادرة بحقه على مدار سنوات اعتقاله (24) أمر اعتقال إداري، علمًا أنه خاض العام الماضي إضراب عن الطعام استمر لمدة (35) يوماً، وعليه أُفرج عنه عام 2018.

وإلى جانب الأسير الهندي يواصل الأسرى اسماعيل علي من بلدة أبو ديس إضرابه منذ (104) أيام، والأسير أحمد زهران منذ (44) يومًا، والأسير مصعب الهندي منذ (42) يومًا، والأسيرة هبه اللبدي منذ (42) يومًا، ويعقوب حسين من مخيم الجلزون مضرب منذ ستة أيام رفضًا لعزله في معتقل "مجدو".

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