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طهران تكشف عن فحوى رسالة الرئيس روحاني للملك سلمان

الإثنين 04 نوفمبر 2019 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تكشف عن فحوى رسالة الرئيس روحاني للملك سلمان


طهران /سما/

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعث رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن السلام في المنطقة.

وأضاف ربيعي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "رسالة روحاني إلى الملك سلمان ركزت على السلام والاستقرار الإقليميين"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وتابع: "نعتقد أنه يمكن إيجاد علاقات ثنائية متعددة في المنطقة ولا ينبغي أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى الابتعاد بين دول الجوار".

وكانت صحيفة الجريدة الكويتية، قد نقلت مؤخرا عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت ردا إيجابيا من السعودية والبحرين على رسالة رسمية وجهتها للمملكتين بخصوص "خطة سلام مع الجيران".

وأعلنت المملكة العربية السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016، بعد أن اقتحم محتجون مقر السفارة السعودية في طهران وأضرموا النيران فيها، وذلك في أعقاب إعدام رجل الدين السعودي باقر النمر.

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