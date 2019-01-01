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داخلية غزة: ​بدء المقابلات للمتقدمين للعمل بالأجهزة الأمنية غدا

الإثنين 04 نوفمبر 2019 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: ​بدء المقابلات للمتقدمين للعمل بالأجهزة الأمنية غدا


غزة / سما/

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية بغزة، اليوم الاثنين، عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة أفراد للعمل في الأجهزة الأمنية الذين اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية بنجاح.

وذكرت الهيئة، أن الاختبارات ستبدأ صباح غد الثلاثاء في تمام الساعة 7:30 صباحا في مقر المديرية العامة للتدريب غرب مدينة غزة.

ودعت الهيئة المتسابقين للاستعلام عن موعد وساعة إجراء المقابلة الشخصية من خلال الرابط: http://cutt.us/C0nW

وأهابت الهيئة بالمتسابقين الحضور للمقابلات بالزي المدني وقبل الموعد بنصف ساعة، مع اصطحاب بطاقة الهوية الشخصية.

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