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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

الإثنين 04 نوفمبر 2019 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في غزة اليوم الاثنين، آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن السفر سيكون للحافلتين: الرابعة والخامسة من كشف (10/31).

ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها والتواجد صباح غد الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت المسافرين بإحصار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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