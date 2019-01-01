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العالول يلتقي بالسفير السويسري لدى فلسطين

الإثنين 04 نوفمبر 2019 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يلتقي بالسفير السويسري لدى فلسطين


رام الله / سما /

 التقى نائب رئيس حركة فتح محمود العالول اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، السفير السويسري لدى دولة فلسطين جوليان توني.

وقد استعرض العالول موقف قيادة حركة فتح من أهمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية للخروج من مأزق الانقسام وإعادة الحياة الديمقراطية التي تليق بنضالات الشعب الفلسطيني، مشددا على أن خيار الانتخابات والديمقراطية كمنهج يؤمن به الشعب الفلسطيني هي من اولويات المبادئ التي تقرها حركة فتح وتسعى دوما لتكريسها.

وفي سياق متصل، أطلع العالول، السفير السويسري على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني المتواصلة والقائمة على الحصار والقتل بدم بارد، وما تتعرض له مدينة القدس من مخططات تهويد واستعمار. كما أطلعه على المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومساعي القيادة الفلسطينية لتحقيق السلام العادل على أسس الشرعية الدولية وتحقيق كامل الحقوق الفلسطينية.

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