صيدم يزور مجموعة من الأسرى المحررين في يطا

الخليل / سما /

أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، خلال زيارته مجموعة من الأسرى المحررين في بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل، أن الإرادة الفلسطينية أقوى من الغطرسة الإسرائيلية، وأن الحركة الأسيرة تشكل عنوانا للصمود الفلسطيني.

جاء ذلك خلال زيارته الأسير المحرر جميل عوض الذي أفرج عنه من سجون الاحتلال بعد قضاء ثمانية عشر عاما، والأسيرين أمجد الزين وإياد أبو قبيطة بمناسبة الإفراج عنهما من سجون الاحتلال، ووالدي الأسير بكر النجار المحكوم بالمؤبد.

كما طالب صيدم كافة القوى الدولية والإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف معاناة الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، داعياً أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم للتكاتف نصرةً للأسرى وقضيتهم.