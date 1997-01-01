الأمم المتحدة تعين فلسطينيا مستشاراً إعلامياً إقليمياً لصندوق السكان للدول العربية

القدس المحتلة / سما /

اختارت الأمم المتحدة، الفلسطيني سمير إمطير الدرابيع، لمهام المستشار الإعلامي الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.

وكان الدرابيع يشغل منصب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج ومقره المنامة، منذ آب/أغسطس 2018.

وشغل الدرابيع، ابن محافظة الخليل، مناصب عدة في الأمانة العامة للأمم المتحدة في الفترة ما بين 2002 إلى 2015. حيث كان مديرًا لمركز الأمم المتحدة للإعلام في صنعاء بين عامي 2010 و2015، وانضم إلى البعثة السياسية للأمم المتحدة في اليمن، وعمل مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان عام 2009 لمدة سنة، وقائما بأعمال رئيس القسم العربي بإذاعة الأمم المتحدة في نيويورك.

وقبل انضمامه إلى الأمم المتحدة، عمل الدرابيع ناطقًا رسميًا ومنسقًا للإعلام العربي للمبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطي، وهي منظمة غير ربحية، في 2003، وقاد الفريق الفني للحملة الإعلامية لأول تعداد للسكان والمساكن والإسكان في مكتب الإحصاء الفلسطيني في 1997. وقبل ذلك عمل معداً للبرامج الإخبارية ومذيعاً وسكرتيراً للتحرير في إذاعة صوت فلسطين، كما عمل في إذاعة راديو كندا الدولي– القسم العربي.

ويحمل الدرابيع درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية ودراسات الأمم المتحدة من جامعة "لونج آيلند" في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة بكالوريوس في الآداب من جامعة بيت لحم، ويُجيد اللغتين العربية والإنجليزية ويمتلك خبرة واسعة في مجال السياسات الدولية والعمل الإنساني والتنموي والاتصال والإعلام والاستراتيجيات الإعلامية والتدريب.