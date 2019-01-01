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الخارجية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لوقف مخططاتها الاستعمارية

الإثنين 04 نوفمبر 2019 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لوقف مخططاتها الاستعمارية


رام الله / سما /

 طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال الاسرائيلي، لوقف مخططاتها الاستعمارية.

وعممت الوزارة على سفارات دولة فلسطين وبعثاتها لدى الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة، بضرورة التحرك السريع تجاه وزارات خارجية الدول المضيفة ومراكز صنع القرار والرأي العام فيها لفضح أبعاد التصعيد الاستيطاني الراهن، ومخاطر قرارات وأوامر المصادرة العسكرية التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لابتلاع آلاف الدونمات في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

كما طالبت بحشد أوسع إدانة دولية لهذه الحملة الاستعمارية التوسعية الشرسة ولمشاريع القرارات والقوانين الإسرائيلية الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

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