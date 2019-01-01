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وزارة الثقافة: فوز رام الله بـ"المدينة المبدعة" لدى اليونسكو إنجاز وطني ثقافي يحتذى به

الإثنين 04 نوفمبر 2019 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الثقافة: فوز رام الله بـ"المدينة المبدعة" لدى اليونسكو إنجاز وطني ثقافي يحتذى به


رام الله / سما /

 اعتبرت وزارة الثقافة أن إعلان الأمين العام لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي، عن انضمام مدينة رام الله للشبكة العالمية التابعة لليونسكو، والمسماة (شبكة المدن المبدعة) في مجال الموسيقى، إلى جانب 65 مدينة في العالم انضمت للشبكة هذا العام ليصبح عددها 246 مدينة، إنجازاً وطنياً ثقافياً مميزاً يحتذى به.

كما اعتبرته الوزارة من ناحية أخرى تحدياً إيجابياً كبيراً يجب المراكمة عليه وتعميمه على المدن الفلسطينية كافة.

وفي هذا السياق، عبرت وزارة الثقافة عن اعتزازها بهذا المنجز المهم، وعن فخرها بما فعلته بلدية رام الله ومؤسساتها في هذا المجال الذي جعل الفعل الثقافي فعلاً عالمياً منافساً، برغم سياقات الاحتلال الناغرة بوحشيتها في كل فعل فلسطيني ولو كان إنسانياً بحتاً.

واكدت الوزارة على الدور الكبير الذي تلعبه بلدية رام الله في كافة المجالات المختلفة، خصوصا في خلق ثقافة وطنية عربية انسانية تقدمية ديمقراطية مبدعة ومتجددة.. ثقافة تصون التعددية الفكرية والسياسية والدينية والجمالية ومنفتحة على الثقافات الاخرى.

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