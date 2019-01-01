جولة في أوروبا.. بقلم: راشد خلف النايلي

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لكل إنسان هوايات يحبها ويعشقها، وأنا أعشق السفر والتعرف على بلادِ الله الواسعة، والاستمتاع بجمال وتطور العمران والطبيعة، في هذه المقالة سأحاول أن أشاركم رحلتي الأخيرة إلى أوروبا، لكي نتعرف سوياً على هذه البلاد ونتشارك لحظاتي الجميلة ونتعرف على أهم المعالم الأوروبية.

بدأت رحلتي من وطني الجميل الإمارات متوجهاً إلى باريس، بعد ساعاتٍ في الطائرة، وصلت مدينة الحب والأنوار، تلك البلاد التي تتمتع بالطبيعة الخلابة والمعالم السياحية المشهورة، مثل كل السياح أول محطاتي كانت هي أهم معالم باريس وهو برج إيفل الذي يعرفه الجميع ويعد من عجائب الدنيا السبعة، تزدحم مدينة باريس بالسكان والسياح، وتتميز بالواجهات ذات الحَجرْ الذهبية، بالإضافة لمتحف اللوفر المميز بالآثار النادرة، التي تبقى ذكراه خالدة في ذهنك،بجمال تصميمه ومعروضاته الجميله، ومن يحب المتعة عليه أن يذهب مدينة الألعاب الشهيرة ديزني لاند، التي تسحركم بروعة ألعابها واختلافها للكبار و الاطفال، بعد ديزني لاند تنقلت بالسيارة لأزور ساحة الكونكورد الشهيرة التي اعدم فيها الكثير من الشخصيات الشهيرة، وأستمتعتُ بجمال بنيانها وطبيعتها، وبعد الكونكورد كان لا بد من زيارة أهم المباني العاطفية بالعالم التي بناها الملك الفرنسي التاسع وهي سانت شابيل،حيث تشاهدون جمال العمارة وفنونها بمظهر خلاب يجعلكم تعيشون قصته بحذافيرها.

بعد الاستمتاع بجمال طبيعة ومعالم باريس استقليت القطار مع أصدقائي وهو ما أنصحكم به وبقوة، فهو متعة التنقل بين العواصم الأوروبية، حجزت تذكرتي إلى ميونيخ، وهي ثالث أكبر مدينهفي ألمانيا وأجمل مدنها السياحية، من يزورها عليه زيارة كنيسة سان بطرس، التي تجمع بين جمال العمارة القوطية وروعة الألون، وتعتبر من أهم معالم ميونيخ السياحية والتي بنيت في القرن الثاني عشر، ومن الكنيسة انتقلت للمتحف الألماني، أحد أهم متاحف العلوم والتكنولوجيا بالعالم، الذي تشاهدون فيه تطور العلوم والآلات بشكل مباشر وواقعي وطرق عرض جذابة ومميزة،وأنصح كل من يحب العمارة بزيارة قصور ميونيخ المميزة، مثل قصرنيمفينبورج وقصرريزيدينز الكبير، وايضاً من يعشق الطبيعة عليه زيارة الحديقة العملاقة ( الحديقة الإنجليزية) تلك الحديقة الضخمة ذات الطبيعة المبهرة، التي تظهر بها عظمة الخالق برقي الانسان ولمساته الجميلة،

شغفي بالسيارات وخاصة المركباتالألمانية الجميلة، شدّني لأزور عالم ومتحف بي أم دبليوBMW، أين تعرض كافة صناعات الشركة العملاقة من بداياتها حتى يومنا هذا.

عند الانتهاء من جولتي في ميونيخ، جلست مع نفسي لأحدد وجهتي المقبلة، فما يميز أوروبا هو سهولة الانتقال بين دولها والتمتع بها، فكانت وجهتي التاليةهي النمسا، وهي أحد أجمل دول القارة العجوز، هناك تجدونعالم راقٍ متألق يزخر بالفن المعماري والقصور القديمة والاكواخ، فترى بها القصور الفاخرة وسط الحدائق الطبيعية الزاهية والمباني التي تزين سقفها و التتماثيل وزخارف سخية وقطع الآثار العتيقة، وتعرف النمساببلد الموسيقار العالمي موتسارت الذي أثّر كثيراً في المدينة يهتمون بالموسيقى اهتمام بالغ لدرجة أن الأمية في نظرهم هي عدم القدرة على قراءة النوتة الموسيقية، ومن أجمل الأماكن التي أعجبتني هناك هي قريةهالستات وهي قرية صغيرة في منطقة سالزكاميجيت ، والذي يزيد جمالها هي بحيرتها ” بحيرة هالستات” تلك البحيرة الخياليةالتي تأسرك طبيعتها الخلابة، هناك قمت بركوب الزوارق والصيد والعديد من الأنشطة التي توفرها المنطقة للسياح، وبعدها ذهبت للتزلج ومشاهدة المتزلجون الرائعون فيمنتجع سانت انطون، صاحب الطبيعة الخلابة والمساحات الشاسعة والمغامرة الضخمة والمميزة، وبعد الاستراحة من تعب التزلج والرياضة، كان لا بد لي من زيارة دار الأوبرا أحد أضخم وأجمل دور الاوبرا بالعالم حيث البناء المبهر وجمال المعماري لديهم .

لم تتوقف رحلتي بالنمسا فأنتقلت بالقطار من النمسا إلى جارتها سويسرا المعروفة بجمال طبيعتها وامتلاكها لسحر خاص يجذب الكثير من السيّاح الباحثين عن كمال الطبيعة، حيث أن المعالم السياحية في سويسرا متنوعة بشكل كبير جدًا، فسحر مشهد جبال الألب والقمم المغطاة بالثلوج وتألق البحيرات الزرقاء والأنهار الجليدية، ومن أجمل ما زرته هناك هو البحيرات الجبلية التي ستمنحك قصص الطفولة الخيالية، وستحصل على ما تريده من كافة وسائل الراحة والترفية على منتجعاتها ذات المستوى العالمي وأيضاً بجانب ماتميزت به من طبيعة خلابة إلى أنها من أشهر البلدان في صناعة الساعات الفاخرة والشوكلاته اللذيذة، ومن أروع الأماكن التي زرتها هناك هي شلالات الراين، الوقوف بالقرب من أعرض وأكبر شلال في أوروبا سيشعرك بهدير وذبذبة الماء في جسدك – تلك هي الأحاسيس التي يشعر بها الناس عند شلالات الراين بالقرب من شافهاوزن، ورسالتي لكل من يزور سويسرا أن يتجه إلى جبل بيلاتوس ذلك الجبل المتأصل في جذور الأسطورة والقصص الشعبية، صانع الأجواء و عرين التنين، ومنزل العمالقة ومدفن الحكام،وهو من أجمل المناطق لدى أغلب السياح حيث يطل الجبل في الأيام الصافية بإطلالة رائعة على قمم جبال الألب.

من سويسرا توجهت للدولة العجوز إلى دولة السياحة والجمال، إيطاليا، ربما أول ما تزوره بإيطاليا هو أشهر معالمها ذلك البرج المذهل العجيب برج بيزا المائل، وبعد التقاط الصور مع برج بيزا، توجهت لأحد أكثر المدن التي أحبها وهي مدينة مومبيالمدينة الرومانية الأثرية، التي بنيت قبل آلاف السنين، والتي تقع على سفح جبل بركان فيزوف وقريبة من خليج نابولي، ولهواة التاريخ والآثار عليكم زيارة قصر الكولوسيوم في روما وهو أحد أكبر هياكل الحضارة الرومانية المتبقية في عصرنا هذا، عند زيارتي له ومن خلال المرشدين عشت معهم القصص الرومانية القديمة واستمتعت بمعروضاته الرائعة، وبالتأكيد قبل مغادرة إيطاليا كان لا بد لي من زيارة المدينة العائمة ( البندقية) تلك المدينة التي تسبح فوق المياه، وتستمع بجمالها من خلال التنقل بين أحيائها بالقوارب والمركبات العائمة المختلفة.

جلست في إيطاليا عدة أيام وأنا أفكر أين ستكون وجهتي التالية، وبعد مناقشة الخيارات المختلفة مع ذاتي كان قراري هو زيارة دولة الطبيعة الخلابة والتاريخ، هولندا، فاستمرت رحلتي بالقطار وانا استمتع بجمال المدن المختلفة التي يخترقها القطار واحدة تلو الأخرى، وبعد ساعات من السفر وصلت لأمستردام وزرت العديد من المتاحف الخرافية، والمدن ذات الطبيعة الخلابة المختلفة، من أهم متاحفها وانصحكم بزيارته هو متحف ريكز ومتحف فان غوج، في العاصمة الهولندية، بالإضافة لمتحف ريجكس المميز والمزدحم بالسياح طيلة العام، وهناك كان لا بد لي من الذهاب لمشاهدة الطواحين الهوائيةوالتي تعد أمنية الطفولة لكثرة ما شهدناها في الحكايات القديمة ولكن اليوم حان وقت لتحقيق الأمنية في كينديرد يجك ، فهي تضم أكثر من 1000 من طواحين الهواء القديمة التي تم بناؤها في عام 1740م ولازالت إلى اليوم، ومحافظة على شكلها الأنيق، وبعدها تنقلت بالسيارة لأزور أكبر محمية طبيعية في هولندا وربما بالعالم أجمع وهي حديقة هوج فيلوفي الوطنية،وهي تشتهر بمناظرها الطبيعية الساحرة، واستمتعت بمشاهدة العديد من الحيوانات المحببة إلي عن قرب وتنزهت بها عبر ركوب الدراجة الهوائية في المناطق التي يصعب الوصول إليها بالسيارة، وقبل مغادرة هولندا ختمت زيارتي بها بالتوجه إلىجزر الفريزية الغربية وهي سلسلة من الجزر في بحر الشمال قبالة الساحل الهولندي ، ومعظم هذه الجزر مناطق محمية طبيعية للأحياء البحرية.

قبل العودة لأرض الوطن، قررت أن أختم هذه الجولة في بلجيكا إحدى أشهر وجهات السياحة في أوروبا فهي من أجمل بلدان العالم وواحدة من عواصم الموضة العالمية، أول ما زرته في بروكسل– عاصمة الاتحاد الأوروبي وقلب أوروبا النابض- كان مدينة تاون هول، أحد أعظم المباني التاريخية في بروكسل، ومن أجملها على الإطلاق، بعد البحث في مرشد السياحة ببلجيكا، توجهت بالسيارة إلى حديقة أوروبا الصغيرة وهناك شاهدت كل معالم أوروبا على شكل نماذج مُصغرة، وكأنني تجولت مرة جديدة في القارة العجوز، ولكن هذه المرة من خلال نماذج مصغرة وبأسلوبٍ طريفٍ وجميل.

في أوروبا وبهذه الجولة بالذات زرت العديد من المدن العائمة ولكن ربما أجملها كانت (مدينة بروج)، هناك عشت مغامرة من أجمل مغامرات الرحلالمائية،من خلال التنقل بين القنوات المائية العائمة، وتناولت القهوى والحلوى بالمركب وانا أسبح وأنتقل بين الأماكن المختلفةوأشاهد معالم هذه المدينة الرائعة.

وبعد هذه الجولة الرائعة وقبل العودة للوطن، ذهبت لزيارة كهف هان الشهيرالذي تكون من ترسبات الصخور منذ ملايين السنين، فاستمتعت بمنظر الصخور الخلاب، وتجلت امامي عظمة وإبداع الخالق عز وجل.

بعد أكثر من 40 يوما من التنقل والسفر والاستمتاع بتلك التجربة الرائعة التي شاركتها معكم، عدتُ لحنيني وعشقي، لأصدقائي وعائلتي، إلى أرض الإمارات التي كلما بعدت عنها كلما زاد الحنين، وحن القلب إليها.

وفي الختام أنصحكم أعزائي القراء ببعض النصائح التي ستساعدكم في السفر والاستمتاع:

üقبل السفر عليك أن تجهز خطة السفر والتنقل الخاصة بك، وذلك من أجل إستغلال وقتك على أكمل وجه والإستمتاع بجمال مدن أوروبا.

üكل مدينه سياحيه بها بطاقة خاصة بالسائحين، يمكنك شرائهاأون لاين، وفائدة هذه البطاقة انهاتساعدك على زيارة الأماكن السياحيه والتعرف عليها مع إستخدام المواصلات العامة مجانا.

üقم بحجز الفنادق من خلال التطبيقات الشهيرة، وابحث عن الفنادق القريبة من مكان جولتك وتنقلاتك، حيث أنك لن تذهب للفندق إلا للنوم والإسترخاء، وسيكون نقطة التنقل والإنطلاق من مكان لآخر.

üلمتعة السفر والتنقل عليك بإستقلال القطار، أما السيارة فهي للأماكن القريبة والتنقل الداخلي، ويمكنك الاشتراك ببطاقة خاصةبالقطارات الأوروبية مثل (يورإيل) والتي تسهل عليك الانتقال وتوفر عليك الكثير.

üقبل الذهاب لأي مدينة، عليك البحث عن حالة الطقس فيها، حتى لا يغدر بك الطقس ويضيع وقتك دون الاستمتاع برحلتك.

üحاول استخدام بطاقة الفيزا أو الماستر أكثر من النقود المباشرة.

üلا تنسى أن تشتري بعض الذكريات من كل مدينة تزورها، فكل مدينة بها بعض الهدايا والمعالم التي تميزها، وتجعلها ذكرى دائمة في قلبك.

