الكشف عن تقاصيل اجتماع هنية مع ملادينوف اليوم..

غزة / سما /

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ظهر اليوم الاثنين، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، كيفية إنجاح إجراء الانتخابات العامة والشاملة وصولًا إلى إنهاء كامل للانقسام الفلسطيني.

ورحب هنية بالموقف الإيجابي للأمم المتحدة، والداعم لهذه الخطوة، آملاً أن تحقق أهدافها في توحيد الصف الفلسطيني، مؤكدًا موقف حركة "حماس" الإيجابي وجاهزيتها لإنجاح الانتخابات.

واستعرض مواقف الفصائل الإيجابية وحرصها على إتمام هذه العملية، وتأكيدها على ضرورة عقد اللقاء الوطني لترتيب إجراء الانتخابات وإنجاحها قبل الشروع في الإجراءات الفنية، معتبرًا أن الانتخابات حق للمواطن الفلسطيني، كما هي في الوقت نفسه استحقاق وطني.

بدوره، أشاد ميلادينوف بموقف "حماس" الإيجابي، وحرصها على إنجاح العملية الانتخابية، وأكد أن الأمم المتحدة أيضًا ستلعب دورًا مهمًا لضمان نجاح هذه العملية، مشدداً على ضرورة تحقيق التوافق الوطني في الخطوات كافة لضمان النجاح وتحقيق الشفافية، وصولاً إلى تحقيق خارطة طريق عادلة لإنهاء الانقسام.