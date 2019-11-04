نقيب الموظفين بغزة يكشف عن تحسينات للموظفين العموميين أبرزها موعد الرواتب وإلغاء نظام الفئات

غزة / سما /

أكد يعقوب الغندور نقيب الموظفين في قطاع غزة اليوم الاثنين، ان النقابة توصلت الي اتفاق مع وزارة المالية بشان عدد من القضايا لتحسين ظروف الموظفين في قطاع غزة ،ومن ابرزها موعد صرف الرواتب وطريقة الصرف.

وقال الغندور خلال تصريحات لإذاعة القدس، ان النقابة توصلت مع وزارة المالية اليوم الاثنين 4/11/2019، الى تثبيت موعد صرف رواتب الموظفين كل 30 يوم فقط ، بعد ان كانت تصرف بعد 35 يوماً او اربعين يوماً ، موضحاُ ان الصرف سيكون في 20 الشهر بشكل ثابت .

وبين الغندور انه تم إلغاء نظام الفئات ، حيث انه سيتم الصرف خلال يومين فقط ، بعد ان كان يصرف لمدة اسبوعين او اكثر على نظام الدفعات .

وبشأن زيارة نسبة الصرف أوضح الغندور ، نحن دائما نطالب بزيادة نسبة الصرف ، الا ان الحكومة وقبل عدة اشهر استهدفت الفئات الدنيا وقامت بزيادة نسبة الصرف ، حيث استفاد 30 الف موظف من زيادة الراتب .

وأشار الى ان وزارة المالية استجابت لكافة المطالب بشأن الاستفادة من المستحقات المالية و بطريقين ، اولهما عبر دفع مبالغ مالية للموظفين في حالة خاصة كالمرض ، والزواج ، والعزاء ، والعديد من القضايا الهامة ، والطريقة الثانية عبر الاستفادة من الخدمات عبر المستحقات والتي اعلنت عنها المالية الشهر الماضي .

ويعاني الموظفين في قطاع غزة من ظروف اقتصادية صعبة في ظل استمرار الحصار ، واستمرار الانقسام المقيت الذي دفع حكومة غزة للحفاظ على المؤسسات في القطاع والايفاء برواتب الموظفين وفقاً لنسب معينة .

وكانت وزارة المالية في قطاع غزة اعلنت عن رزمة من التسهيلات الخاصة بالموظفين الحكوميين عن طريق الاستفادة من مستحقات رواتبهم، استجابةً لمطالب نقابة الموظفين في القطاع العام.

وقالت المالية: "تخفيفاً عن كاهل الموظفين الذين يعملون ليل نهار بجهد وعزيمة، ويحافظون على مقدرات الوطن، واستجابة لمطالب نقابة الموظفين في القطاع العام، تعلن وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة عن رزمة من التسهيلات الخاصة بالموظفين الحكوميين عن طريق الاستفادة من مستحقات رواتبهم لدى الوزارة".

ووفقًا للبيان ستكون التسهيلات للموظفين المقبلين على الزواج أو أحد أبناء الموظف والموظفة المُعيلة للأسرة، بحيث يصرف مبلغ 3000 شيكل من المستحقات للموظفين الذكور المقبلين على الزواج بشرط عدم اتمام الزفاف.

كما سيتفيد خريجو الجامعات والكليات الجامعية، سواء كان الموظف نفسه أو الأبناء والزوجة، بقيمة 50% من الرسوم المتراكمة على الخريج وبحد أقصى 1000 شيكل، وفي حال زاد عدد الخريجين عن 2 للموظف نفسه يتم صرف 50% من قيمة الرسوم المتراكمة وبحد أقصى 2500 شيكل.

وأضاف البيان: "يمكن للموظف نفسه الملتحق بمقاعد الدراسة في الكليات الجامعية أو (الابن، الزوج والزوجة) والأخ والأخت بشرط الاعالة الاستفادة بما قيمته 1000 شيكل تصرف لمرة واحدة سنوياً".

وتابع: "يصرف مبلغ 1000 شيكل من المستحقات المالية كمصاريف الجنازة لأحد مُعالي الموظف (الأب، الأم، الابن، الابنة، الأخ، الأخت)".

كما سيكون هناك صرف لحالات العلاج، وفقًا للآلية المتبعة حالياً من قبل لجنة العلاج، مع زيادة قيمة المبالغ التي ستصرف للموظف وهي للحالات التالية (الموظف نفسه، الزوج أو الزوجة، الأبناء) وفي حالة الاعالة (الأب، الأم، الأخ، الأخت)، وفقًا للبيان.

وأكدت المالية أنها تسعى جاهدة لتحسين نسبة صرف الراتب وزيادة أوجه الاستفادة من مستحقات الراتب، وفق ما يتوفر من امكانيات تتيح ذلك.