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أنور الشاعر يتسلم مهامه رئيساً لبلدية رفح

الإثنين 04 نوفمبر 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنور الشاعر يتسلم مهامه رئيساً لبلدية رفح


غزة / سما/

تسلم رئيس بلدية رفح الجديد أنور الشاعر مهام عمله صباح اليوم الاثنين، من سلفه صبحي أبو رضوان في مقر البلدية جنوب قطاع غزة.

وتمت عملية التسليم والاستلام بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي إبراهيم رضوان، والوكلاء المساعدين، حسن أبو ريالة وياسر الشنطي ومدير عام الشؤون الإدارية موسى جبر ومدير عام الرقابة عطاف الكفارنة ومدير المنطقة محمد شلبي وبحضور كلا من أعضاء المجلس البلدي السابق والجديد.

وأشاد رضوان، بأداء المجلس البلدي السابق، وبجهوده في خدمة سكان المدينة طيلة الفترة الماضية، رغم الظروف القاهرة التي كانت تعترض عمله، بفعل الحصار والإجراءات المفروضة على قطاع غزة، متمنيًا التوفيق للمجلس البلدي الجديد في أداء مهامه وتنفيذ خطته للارتقاء بالبلدية وخدماتها المقدمة للمواطنين.

بدوره، شكر الشاعر المجلس البلدي السابق، وأكد أن المجلس البلدي الجديد سيعمل على المشاركة المجتمعية للشباب في صنع القرار بمدينة رفح.

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