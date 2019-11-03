فيديو الجيش الإسرائيلي يهنئ "إليسا" بعيد ميلادها ... وهذه ردة فعلها!

القدس المحتلة / سما /

شارك جندي في جيش الإحتلال الاسرائيلي فيديو له وهو يلحن أغنية بتمون للفنانة اللبنانية "إليسا" عبر حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال الجندي: “إليسا الغالية، يا ملكة الإحساس، صحيح إنه عيد ميلادك كان بسبعة وعشرين الشهر، وطبعا ما بنقدر نستغني عن تهانينا إلك، حابة تعرفي شو هديتنا؟ تابعينا”، قبل أن يقوم بتأدية ألحان أغنية “بتمون”.

بدوره قام المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بمشاركة الفيديو وتهنئة “إليسا”، بحلول عيد ميلادها السابع والأربعين، قبل أيام، خلال تغريدة نشرها عبر "تويتر" قال فيها :“كل عام وأنتِ بخير يا إليسا بمناسبة عيد ميلادك اللي احتفلتِ به في بداية هذا الأسبوع، حبينا نعيد عليكِ بطريقتنا الخاصة”.

وتابع : “بتأمل تحبي هاي المفاجأة اللي فيها أغنية من أجمل أغانيكِ. على أمل إنّو يجتمع صوت الفن والثقافة في لبنان ضد إرهاب حزب الله”.

بدورها، ردت إليسا على تهنئة أدرعي والجيش الإسرائيلي، بتغريدة مكونة من أربع كلمات فقط، إذ قالت: “محتل وقح، نفس الجواب”.

الجدير بالذكر أن "إليسا" منحت "أفخاي أردعي " آذار/ مارس الماضي بلوك عبر حسابها الرسمي عبر تويتر" بعد تغريدة لها عن فلسطين قالت فيها أن أرضها تضيع ببطء وسط تفرج الجميع، ليرد عليها “أفيخاي” بأن هذا الأمر يتم بسبب سياسات حركة “حماس”، وحينها علقت “إليسا”: “هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك محتل وقح” .