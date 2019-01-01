حماس ترد على التهديدات الإسرائيلية المتواصلة للمقاومة وقطاع غزة..

غزة / سما /

ردت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، على التهديدات الإسرائيلية المتواصلة للمقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة أنها لن تخيف المقاومة.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان له، إن التهديدات الإسرائيلية المتواصلة للمقاومة ولأهلنا في غزة تعكس الأزمة الحقيقية التي يعاني منها الكيان الإسرائيلي جراء صمود المقاومة وثباتها، وتثبيتها معادلات الردع وفشله في كسر إرادتها، أو النيل من عزيمتها.

وأضاف أن هذه التهديدات المتواصلة لن تخيف المقاومة، ولن تثنيها عن الاستمرار في استعداداتها وتطوير قدراتها، ورص صفوفها للدفاع عن شعبنا، والتصدي لأي عدوان، ولن تتهاون لحظة واحدة في القيام بواجبها في حماية شعبنا وأرضه ومقدساته مهما بلغت التضحيات.

وأكد برهوم أن الاحتلال لن يفلح بهذه "البروباغندا" في التأثير على معنويات أبناء شعبنا وأهلنا في غزة، بل ستشكل حافزًا لمزيد من الالتفاف حول المقاومة والتمسك بها، والانخراط في صفوفها.