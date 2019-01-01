أبو سيف: دعم الاحتلال للإنتاج السينمائي في المستوطنات انتهاك صارخ للقانون الدولي

رام الله / سما /

قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، إن تخصيص حكومة الاحتلال ملايين الشواقل لدعم أفلام المستوطنين والانتاج السينمائي في المستوطنات، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقيم الثقافية وتكريساً غير مسبوق لسياسة الاستيطان المرفوض محلياً ودولياً، والذي لا يستند لأي أساس قانوني أو انساني.

وأدان أبو سيف في تصريح له اليوم الاثنين، تصريحات وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري رغيف، حول دعم الانتاج السينمائي في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية ضمن سياسة فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة ودمج المستوطنات ضمن خططها الثقافية.

وأضاف: إن تلك الأصوات التي تسعى الحكومة الاسرائيلية لإطلاقها من المستوطنات، عبر القطاع السينمائي، ليست سوى أصوات تعبر عن الكراهية والحقد، وتحارب الفلسطيني الطفل والمرأة والشيخ بلا تمييز، وتقطع الطريق الذي هو حق للفلسطيني، مشيراً إلى أن العالم قادر على التمييز بين الحقيقة والخيال، وبين اصحاب الحق والمزيفين".

وشدد أبو سيف على أن هذا النهج الاسرائيلي يندرج ضمن سياسة حكومة الاحتلال المبنية على التهويد وتكريس الكراهية، وجزء من حملة ممنهجة ومستمرة في التزوير والسطو على كل ما هو فلسطيني، وضد مكونات الحضارة التي تشير إلى الفلسطينيين، أصحاب الأرض وعشاقها والمرابطين الصامدين فيها.

وكانت القناة السابعة الاسرائيلية نشرت مساء أمس تصريحات وزيرة الثقافة الإسرائيلية رغيف، المتعلقة بدعمها للإنتاج السينمائي في المستوطنات في الضفة الغربية، للمرة الأولى، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8 ملايين شيقل".

"وكالة وفا"