  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

سلطة النقد : المصارف جاهزة لتطبيق قانون "فتح الأم حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين"

الإثنين 04 نوفمبر 2019 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد : المصارف جاهزة لتطبيق قانون "فتح الأم حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين"


رام الله /سما/

أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا، جهوزية سلطة النقد والمصارف لتطبيق القرار بقانون، الذي أصدره الرئيس محمود عباس، ويجيز للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها.

وأوضح الشوا في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن التعليمات رقم (8) لسنة 2009 بخصوص فتح الحسابات وإغلاقها الصادرة عن سلطة النقد، قد حددت بشكل مفصّل آليات فتح الحسابات للقُصر أو لمصلحتهم أو لمنفعتهم.

وأشار إلى أنه مع صدور هذا القانون أصبح متاحاً لكلا الوالدين فتح حسابات مصرفية لأبنائهم القصر، موضحاً أن المصارف ستقوم مباشرة بتنفيذ نص القرار بقانون.

وأكد الشوا ان القانون سيعزز من مكانة المرأة الاقتصادية، وسيعمل على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

الأكثر قراءة اليوم

اجتماع "الكابينت". مصادر تؤكد وقف المنحة القطرية ووزراء: سنمنح فرصة للتفاهمات

الكشف عن تفاصيل اجتماع الكابينت حول غزة.. ولهذه الاسباب حماس والجهاد ليسوا مهتمين بالتصعيد!

تفاصيل جديدة عن ملف تبادل الاسرى بين حماس و"إسرائيل".. وبلوم يعتذر لعائلة منغستو

المشاورات شهدت ترددًا صعبًا.. "الجيش الإسرائيلي لا يستعجل تصعيدًا أمنيًا في غزة"

هل أطلق حزب الله صاروخ أرض – جو متطور على طائرة إسرائيلية؟

العيسه يرد على تصريحات الحمدلله حول الاسباب الحقيقة لاستقاله!

إسرائيل تختبر طائرة رئاسية مثيرة للجدل !

الأخبار الرئيسية

هذه الأسباب حالت دون توسيع التصعيد مع غزة رغم اطلاق الصواريخ ..

المالية: صرف راتب كامل اليوم لموظفي السلطة وباقي مستحقات شهر7

والا العبري : حماس تستغل الهدوء لبناء قوتها وإسرائيل تستغل التصعيد لتدميرها

ميلادينوف يصل غزة للقاء قيادة حماس و بحث ملفات هامة

لأول مرة .. اسرائيل تدرج المستوطنات بالضفة ضمن خططها الثقافية