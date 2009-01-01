سلطة النقد : المصارف جاهزة لتطبيق قانون "فتح الأم حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين"

رام الله /سما/

أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا، جهوزية سلطة النقد والمصارف لتطبيق القرار بقانون، الذي أصدره الرئيس محمود عباس، ويجيز للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها.

وأوضح الشوا في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن التعليمات رقم (8) لسنة 2009 بخصوص فتح الحسابات وإغلاقها الصادرة عن سلطة النقد، قد حددت بشكل مفصّل آليات فتح الحسابات للقُصر أو لمصلحتهم أو لمنفعتهم.

وأشار إلى أنه مع صدور هذا القانون أصبح متاحاً لكلا الوالدين فتح حسابات مصرفية لأبنائهم القصر، موضحاً أن المصارف ستقوم مباشرة بتنفيذ نص القرار بقانون.

وأكد الشوا ان القانون سيعزز من مكانة المرأة الاقتصادية، وسيعمل على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.