لجنة هيئة الأسرى في المحافظات الجنوبية تناقش قضية رواتب الأسرى المحررين

غزة / سما /

ناقشت اللجنة المكلفة بإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية والمكونة من وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية الأستاذ بسام المجدلاوى وعضوى اللجنة المكلفة بادارة الهيئة مدير عام برنامج تأهيل الأسرى المحررين الأستاذ عاطف مرعى و مدير عام وحدة الرقابة الداخلية الأستاذ حسن قنيطة اليوم الاثنين قضية رواتب الأسرى المحررين من المحافظات الجنوبية وسبل حلها ودعم مطالب المعتصمين والذين يطالبون بمساواتهم بمحرري المحافظات الشمالية ، وكذلك حل مشكلة رواتب موظفي الهيئة والذين هم على راس عملهم .



حيث اكدت اللجنة المكلفة بإدارة الهيئة على أهمية مواصلة السعى لحل هذه المشكلة وتمنت اللجنة من الحكومة الفلسطينية تعديل نسبة الصرف لهذا الشهر حسب وعودات جهات مطلعة .