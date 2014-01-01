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السعودية تعلن مقتل خمسة من جنودها بمواجهات مع الحوثيين

الإثنين 04 نوفمبر 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلن مقتل خمسة من جنودها بمواجهات مع الحوثيين


الرياض /وكالات/

 أعلنت السعودية، على مدار اليومين الماضيين، مقتل خمسة من جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الأحد، نبأ عن مقتل الجندي محمد زايغ النجعي، فيما أفادت، السبت، بمقتل أربعة جنود آخرين هم سلطان الودعاني، وعبد الرحمن الخبراني، وكلاهما من منتسبي حرس الحدود، والرقيب أول جبران المالكي، والرقيب حمود بن شوعي، وهما من القوات البرية.
والجنود الخمسة قتلوا في معارك الحد الجنوبي بمنطقة جازان، جنوب غربي المملكة، وجاء الإعلان عن مقتلهم في سياق أنباء منفصلة نشرتها الوكالة عن قيام مسؤولين سعوديين بتقديم واجب العزاء فيهم إلى أسرهم.
ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل وتوقيت مقتل عناصرها العسكرية الخمسة، غير أن جماعة “الحوثي” تعلن بشكل معتاد مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.

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