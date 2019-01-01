  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روحاني يبعث برسالة إلى العاهل السعودي حول السلام في المنطقة

الإثنين 04 نوفمبر 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني يبعث برسالة إلى العاهل السعودي حول السلام في المنطقة


طهران /وكالات /

: قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني بعث رسالة إلى الملك السعودي بشأن السلام في المنطقة.
وأضاف ربيعي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، “رسالة روحاني إلى الملك سلمان ركزت على السلام والاستقرار الإقليميين”.
وتابع ربيعي، “نعتقد أنه يمكن إيجاد علاقات ثنائية متعددة في المنطقة ولاينبغي أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى الابتعاد بين دول الجوار”.
وكانت صحيفة الجريدة الكويتية قد نقلت مؤخرا عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت ردا ايجابيا من السعودية والبحرين على رسالة رسمية وجهتها للمملكتين بخصوص “خطة سلام مع الجيران”.

الأكثر قراءة اليوم

اجتماع "الكابينت". مصادر تؤكد وقف المنحة القطرية ووزراء: سنمنح فرصة للتفاهمات

الكشف عن تفاصيل اجتماع الكابينت حول غزة.. ولهذه الاسباب حماس والجهاد ليسوا مهتمين بالتصعيد!

تفاصيل جديدة عن ملف تبادل الاسرى بين حماس و"إسرائيل".. وبلوم يعتذر لعائلة منغستو

المشاورات شهدت ترددًا صعبًا.. "الجيش الإسرائيلي لا يستعجل تصعيدًا أمنيًا في غزة"

هل أطلق حزب الله صاروخ أرض – جو متطور على طائرة إسرائيلية؟

العيسه يرد على تصريحات الحمدلله حول الاسباب الحقيقة لاستقاله!

إسرائيل تختبر طائرة رئاسية مثيرة للجدل !

الأخبار الرئيسية

سلطة النقد : المصارف جاهزة لتطبيق قانون "فتح الأم حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين"

هذه الأسباب حالت دون توسيع التصعيد مع غزة رغم اطلاق الصواريخ ..

المالية: صرف راتب كامل اليوم لموظفي السلطة وباقي مستحقات شهر7

والا العبري : حماس تستغل الهدوء لبناء قوتها وإسرائيل تستغل التصعيد لتدميرها

ميلادينوف يصل غزة للقاء قيادة حماس و بحث ملفات هامة