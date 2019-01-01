روحاني يبعث برسالة إلى العاهل السعودي حول السلام في المنطقة

طهران /وكالات /

: قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني بعث رسالة إلى الملك السعودي بشأن السلام في المنطقة.

وأضاف ربيعي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، “رسالة روحاني إلى الملك سلمان ركزت على السلام والاستقرار الإقليميين”.

وتابع ربيعي، “نعتقد أنه يمكن إيجاد علاقات ثنائية متعددة في المنطقة ولاينبغي أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى الابتعاد بين دول الجوار”.

وكانت صحيفة الجريدة الكويتية قد نقلت مؤخرا عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت ردا ايجابيا من السعودية والبحرين على رسالة رسمية وجهتها للمملكتين بخصوص “خطة سلام مع الجيران”.