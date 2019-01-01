شؤون الأسرى تشيد بدور الجزائر في دعم الأسرى الفلسطينيين

رام الله / سما /

أشاد وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية الأستاذ بسام المجدلاوى اليوم الاثنين على شرف ذكرى الثورة الجزائرية بدور الجزائر في دعم الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ، واعتبر المجدلاوى الجزائر النموذج العربي الاستثنائي في تعزيز صمود وتضحيات الفلسطينيين على طريق تحرير وطنهم ومعتقليهم والعيش بحرية وسيادة وكرامة كباقي الشعوب .

من ناحيته أكد مدير عام برنامج تأهيل الأسرى المحررين الأستاذ عاطف مرعى أننا والجزائريين نستذكر سوياً ما يزيد عن المليون شهيد ، وإرادة الثوار والمجاهدين واستبسالهم في الدفاع عن حقوقهم حتى نالوا الاستقلال ورسموا معالم الانتصار لعملية نضال استمرت لعشرات السنين بقوة وإرادة وعزيمة وثورة لم يشهد التاريخ مثيلها على صعيد الانتماء والاستعداد للشهادة من أجل الوطن والقيم والمبادئ التي رسموها وحملتها الأجيال دون تعب أو تراجع .

وشكر مدير عام وحدة الرقابة الداخلية الأستاذ حسن قنيطة وزارة الخارجية الفلسطينية على دورها ، والسفارة الفلسطينية في الجزائر التي عينت ملحقاً خاصاً بالأسرى الفلسطينيين ، مطالباً بتعميم تجربة السفارة الفلسطينية في الجزائر على باقي السفارات والممثليات الفلسطينية المنتشرة عبر العالم، معتبراً أن هذا الأمر يشكل نجاحاً لقضية الأسرى ولوزارة الخارجية وللدبلوماسية الفلسطينية في في ابراز قضايانا الوطنية .