  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شؤون الأسرى تشيد بدور الجزائر في دعم الأسرى الفلسطينيين

الإثنين 04 نوفمبر 2019 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أشاد وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية الأستاذ بسام المجدلاوى اليوم الاثنين على شرف ذكرى الثورة الجزائرية بدور الجزائر في دعم الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ، واعتبر المجدلاوى الجزائر النموذج العربي الاستثنائي في تعزيز صمود وتضحيات الفلسطينيين على طريق تحرير وطنهم ومعتقليهم والعيش بحرية وسيادة وكرامة كباقي الشعوب .

من ناحيته أكد مدير عام برنامج تأهيل الأسرى المحررين الأستاذ عاطف مرعى أننا والجزائريين نستذكر سوياً ما يزيد عن المليون شهيد ، وإرادة الثوار والمجاهدين واستبسالهم في الدفاع عن حقوقهم حتى نالوا الاستقلال ورسموا معالم الانتصار لعملية نضال استمرت لعشرات السنين  بقوة وإرادة وعزيمة وثورة لم يشهد التاريخ مثيلها على صعيد الانتماء والاستعداد للشهادة من أجل الوطن والقيم والمبادئ التي رسموها وحملتها الأجيال دون تعب أو تراجع .

وشكر مدير عام وحدة الرقابة الداخلية الأستاذ حسن قنيطة وزارة الخارجية الفلسطينية على دورها ، والسفارة الفلسطينية في الجزائر التي عينت ملحقاً خاصاً بالأسرى الفلسطينيين ، مطالباً بتعميم تجربة السفارة الفلسطينية في الجزائر على باقي السفارات والممثليات الفلسطينية المنتشرة عبر العالم، معتبراً أن هذا الأمر يشكل نجاحاً لقضية الأسرى ولوزارة الخارجية وللدبلوماسية الفلسطينية في في ابراز قضايانا الوطنية .

#شؤون الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

اجتماع "الكابينت". مصادر تؤكد وقف المنحة القطرية ووزراء: سنمنح فرصة للتفاهمات

الكشف عن تفاصيل اجتماع الكابينت حول غزة.. ولهذه الاسباب حماس والجهاد ليسوا مهتمين بالتصعيد!

تفاصيل جديدة عن ملف تبادل الاسرى بين حماس و"إسرائيل".. وبلوم يعتذر لعائلة منغستو

المشاورات شهدت ترددًا صعبًا.. "الجيش الإسرائيلي لا يستعجل تصعيدًا أمنيًا في غزة"

هل أطلق حزب الله صاروخ أرض – جو متطور على طائرة إسرائيلية؟

العيسه يرد على تصريحات الحمدلله حول الاسباب الحقيقة لاستقاله!

إسرائيل تختبر طائرة رئاسية مثيرة للجدل !

الأخبار الرئيسية

سلطة النقد : المصارف جاهزة لتطبيق قانون "فتح الأم حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين"

هذه الأسباب حالت دون توسيع التصعيد مع غزة رغم اطلاق الصواريخ ..

المالية: صرف راتب كامل اليوم لموظفي السلطة وباقي مستحقات شهر7

والا العبري : حماس تستغل الهدوء لبناء قوتها وإسرائيل تستغل التصعيد لتدميرها

ميلادينوف يصل غزة للقاء قيادة حماس و بحث ملفات هامة