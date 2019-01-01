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ضبط 1000 لتر سولار غير قانوني في رام الله

الإثنين 04 نوفمبر 2019 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة رام الله تمكن، فجر اليوم الإثنين، من ضبط 1000 لتر سولار غير قانوني داخل إحدى المركبات.

وأوضح البيان، أنه تم ضبط الكمية المذكورة، وإحالتها إلى جهة الاختصاص في هيئة البترول، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

ويهيب الجهاز بالمواطنين بضرورة التبليغ عن مهربي الوقود غير القانوني والمغشوش، وغير المطابق للمواصفات، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الفيسبوك، لما يلحقه من أضرار على خزينة الدولة وخسائر جسيمة على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين وعلى السلامة العامة.

#سولار

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