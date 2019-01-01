"أفيخاي" يهنّئ إليسا بعيد ميلادها.. كيف ردت عليه؟

القدس المحتلة / سما /

هنّأ المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، المطربة اللبنانية "إليسا"، بحلول عيد ميلادها السابع والأربعين، قبل أيام.

ونشر أدرعي في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد الجنود الإسرائيليين، وهو يلحن أغنية إليسا الشهيرة "بتمون".

وقال الجندي: "إليسا الغالية، يا ملكة الإحساس، صحيح إنه عيد ميلادك كان بسبعة وعشرين الشهر، وطبعا ما بنقدر نستغني عن تهانينا إلك، حابة تعرفي شو هديتنا؟ تابعينا"، قبل أن يقوم بتأدية ألحان أغنية "بتمون".

وعلق أدرعي على الفيديو: "كل عام وأنتِ بخير يا إليسا بمناسبة عيد ميلادك اللي احتفلتِ به في بداية هذا الأسبوع، حبينا نعيد عليكِ بطريقتنا الخاصة".

وأضاف: "بتأمل تحبي هاي المفاجأة اللي فيها أغنية من أجمل أغانيكِ. على أمل إنّو يجتمع صوت الفن والثقافة في لبنان ضد إرهاب حزب_الله".

بدورها، ردت إليسا على تهنئة أدرعي والجيش الإسرائيلي، بتغريدة مكونة من أربع كلمات فقط، إذ قالت: "محتل وقح، نفس الجواب".

وفي آذار/ مارس الماضي، غردت "إليسا" عن فلسطين، وأن أرضها تضيع ببطء وسط تفرج الجميع، ليرد عليها "أفيخاي" بأن هذا الأمر يتم بسبب سياسات حركة "حماس"، وحينها علقت "إليسا": "هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك محتل وقح".