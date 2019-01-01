فيديو .. اشتية: نريد للانتخابات أن تتم وأزمة الأموال قائمة

رام الله / سما /

قال رئيس الحكومة محمد اشتية، إن القيادة الفلسطينية أرسلت رسائل عديدة لدول العالم، من أجل انجاز الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، في ظل تقارير لجنة الانتخابات حول وجود تقدّم جديّ في هذا السياق.

وأضاف اشتية في بداية الجلسة الأسبوعية لحكومته برام الله، اليوم الاثنين،:" نرحّب بالتقدم الهام الذي جرى بالتحضير للانتخابات، ونريد لهذه الانتخابات أن تتم، وهناك إرادة لدى القيادة السياسية لإتمامها وإعادة الاشعاع الديمقراطي لشعبنا.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل احتجاز أموال الأسرى والشهداء، والأزمة ما تزال قائمة.

وتحدّث عن الهجمة الاستيطانية الجديدة في الضفة، بعد إعلان إسرائيل البدء بتنفيذ كيانات استيطانية بالضفة.

وكشف رئيس الحكومة عن زيارة حكومية "هامة" إلى السويد الأسبوع القادم، وأشاد بالنشاط الوطني الكبير فيما يتعلق بالمنتج الوطني واستراتيجيتنا بالانفكاك عن الاحتلال وإحلال الواردات.