مستوطن يقتل زوجته رمياً بالرصاص

القدس المحتلة / سما /

قتل رجل إسرائيلي في السبعينات من العمر، اليوم الاثنين، زوجته بإطلاق النار على رأسها، وذلك بعد دقائق من انتهاء إجراءات الطلاق في مستوطنة "تلمي إلياهو"، في المجلس الإقليمي أشكول.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن إجراءات الطلاق بين زوجين يهوديين في السبعينات من العمر انتهت بأن قام الزوج بقتل زوجته بإطلاق النار على رأسها، وهروبه من المكان.

وأضافت الصحيفة: "هرب الزوج وهو طبيب مشهور يحمل مسدس مرخص من مكان الحادث واعتقل بعد أن فقد السيطرة على سيارته التي انقلبت".

ووفقا للسلطات المختصة، فإن السبب في تنامي العنف ضد المرأة في إسرائيل يرجع الى أن "الميزانيات ذهبت إلى حملتين انتخابيتين، في حين لا يوجد ميزانية لخطة الطوارئ لمكافحة العنف ضد المرأة.