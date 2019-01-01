مستوطنو غلاف غزة يشتكون من تردي الوضع السياسي والأمني والاقتصادي

القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الاثنين، تقريرًا مطولًا عن واقع حياة المستوطنين في غلاف قطاع غزة، خاصة في النقب الغربي منه، بسديروت ومحيطها.

وبحسب الصحيفة، فإن المستوطنين باتوا يشتكون بشكل واضح من تردي الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، مشيرين إلى أن جميع المشاريع التي تم إقرارها من قبل الحكومة لم تنفذ بسبب الوضع السياسي الذي يتعلق بتشكيل الحكومة.

وقال مستوطنون بالغلاف، "إنه على صعيد مركز علاج الصدمات، حتى الآن لم ينفذ لتقديم الرعاية للمستوطنين الذين يشتكون من الوضع الأمني ويعانون أوضاعًا صحية ونفسية صعبة بفعل استمرار إطلاق الصواريخ من غزة".

ودعا المستوطنون خاصة في سديروت، أعضاء الكنيست والوزراء للمبيت ليلة الواحدة تحت التهديد الذي يعيشونه بفعل إطلاق الصواريخ.

وتأتي هذه الدعوات في ظل تهديدات مختلفة أطلقها وزراء وأعضاء كنيست يطالبون بتنفيذ عملية عسكرية بغزة.