12 شيئا تحدث للجسم عند زيادة الوزن

وكالات / سما /

من المرجح أن يكون للزيادة في الوزن العديد من التبعات السلبية على الجسم، وقد يرتبط ذلك بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق على المدى القصير. أما على المدى الطويل، فقد يعاني الشخص من مشاكل في التنفس والقلب والحمل بالنسبة للنساء.

وفي تقريرها الذي نشره موقع "إف.بي.ري" الروسي، قالت أنستاسيا ترينتيفا إنه من الضروري اتباع أسلوب حياة صحي، نظرا لأن زيادة الوزن واتباع نظام غذائي غير صحي يؤديان إلى العديد من العواقب الوخيمة، ونتعرف عليها هنا:

1- حاسة الذوق تسوء

أكدت الكاتبة أنه قد يبدو للبعض أنهم بصدد اكتساب الوزن لأنهم يتناولون أطعمة لذيذة، إلا أن الأمر ليس كذل؛ فحسب الدراسات، تسهم الزيادة في الوزن في تقليص عدد براعم التذوق لدينا بنسبة 25%، مما يجعل الناس يستهلكون المزيد من الطعام، لمحاولة الشعور بالطعم نفسه.

2- الصداع النصفي

زيادة الوزن تزيد فرص حدوث صداع نصفي مفاجئ. وما يُثير الاهتمام أن السمنة لا تعدّ السبب الرئيسي للصداع النصفي، وإنما هي عامل مهم لزيادة احتمال الإصابة بالصداع النصفي.

3- تراكم الكوليسترول

الجسم في حاجة إلى الكوليسترول لتطوير الخلايا. في المقابل، في حال كان مستوى الكوليسترول في الدم مرتفعا للغاية، فسيزيد ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب. وفي الحقيقة، زيادة الوزن تجعل الجسم ينتج كميات عالية من الكوليسترول، وتزيد احتمال تراكم الدهون في الأوعية الدموية.

4- الشعور بالاكتئاب

أوردت الكاتبة أنه حسب الدراسات، ترتبط زيادة الوزن بشكل مباشر بالاكتئاب. وفي هذا الصدد، يعدّ لزيادة بعض الكيلوغرامات تأثير نفسي سلبي خاصة على النساء. وحسب دراسة أخرى، يعتبر الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة بنسبة 55% للإصابة بالاكتئاب خلال حياتهم.

5- مشاكل في الحمل

وأوضحت الكاتبة أن واحدة من أخطر العواقب لاكتساب المرأة وزنا إضافيا تتمثل في زيادة خطر الإصابة بالعقم. والجدير بالذكر أن الأنسجة الدهنية الزائدة تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني، مما يؤثر على الدورة الشهرية وجودة البويضات؛ نتيجة لذلك قد تجد المرأة صعوبة في حصول الحمل.

6- نقص فيتامين (د)

ذكرت الكاتبة أن زيادة الوزن تؤدي إلى نقص فيتامين (د) الذي يعدّ عنصرا غذائيا مهما من شأنه أن يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، ويعزز نمو العظام، ويعالج أمراض المناعة الذاتية، ويكافح الاكتئاب. وعموما، يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) بآلام في العضلات، فضلا عن أجزاء كثيرة من الجسم.

7- الشخير

أفادت الكاتبة بأن البعض يعتقدون أن زيادة الوزن هي تراكم بعض الكيلوغرامات في مناطق معينة في الجسم دون غيرها، إلا أنها في الحقيقة تتوزع بالتساوي؛ لذلك قد تتراكم بعض الدهون في الحلق والعنق، مما يؤدي إلى تضييق الممر الهوائي. نتيجة لذلك، ويبدأ المرء الشخير بصوت مزعج.

8- تغير الحمض النووي

رغم أن جيناتنا لا تتغير طوال حياتنا-حسب الكاتبة- فإن نمط الحياة غير الصحي يؤثر عليها. وفي الحقيقة، يكون لزيادة الوزن تأثير سلبي كبير على الحمض النووي.

9- مشاكل الكلى

بينت الكاتبة أنه إذا لاحظت أنك بدأت الذهاب للحمام أكثر من المعتاد، فسيكون عليك الانتباه لذلك. وعلى العموم، يعدّ ذلك أحد أعرض الإصابة بأمراض الكلى، بالإضافة إلى زيادة الوزن. ووفقا لدراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، يُعدّ الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الكلى والفشل الكلوي بنسبة سبع مرات مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن طبيعي.

10- مشاكل في التنفس

نتيجة زيادة الوزن، من المرجح أن يعاني المرء من توقف التنفس أثناء النوم. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يؤدي إلى تقليل نسبة تدفق الهواء أو حتى توقفه بالكامل؛ ونتيجة لذلك يرسل الدماغ إشارة للإنسان لإيقاظه.

11- ارتفاع ضغط الدم والسكر في الدم

لزيادة الوزن العديد من التبعات السلبية الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف. علاوة على ذلك، تعرض زيادة الوزن المرء لخطر الإصابة بالسكري.

12- الشعور بالقلق أكثر من ذي قبل

أفادت الكاتبة بأن هناك العديد من الأمور المثيرة لقلق الإنسان. ووفقا لدراسة جديدة، تزداد فرص الشعور بالقلق عند زيادة الوزن، وحسب الباحثين فإن النساء اللائي يعانين من وزن زائد يشعرن بالقلق، مقارنة بالنساء النحيفات.

وفي الواقع، انخفضت أعراض الشعور بالقلق عند فقدان النساء بعض الكيلوغرامات. وبناء على ذلك، يغيّر فقدان الوزن كيمياء الدماغ، حيث يؤدي إلى إنتاج السيروتونين، المعروف باسم "هرمون السعادة".